Procuram-se voluntários para contar borboletas em Portugal

Primeiro censo em Portugal vai permitir avaliar declínio de insetos, sensíveis a alterações ambientais. Centro Tagis dá formação para identificar espécies.

Quer ajudar a avaliar o declínio da biodiversidade, o estado de conservação dos habitats e o efeito das alterações climáticas? Basta contar borboletas.

A proposta é do Tagis - Centro de Conservação das Borboletas em Portugal, que está à procura de voluntários para realizar, pela primeira vez, um censo daquele tipo de insetos no país. O objetivo é começar a monitorizar de forma sistemática as borboletas, que têm um ciclo de vida curto e são muito sensíveis às alterações dos ecossistemas. Isto faz delas "um bom indicador da biodiversidade e declínio de várias espécies, do estado de conservação e qualidade dos habitats, das alterações climáticas e do seu impacto", explica Eva Monteiro, do Tagis.