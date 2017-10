Produtor doa alimentos para animais das zonas afetadas pelos fogos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:59 Facebook

Um produtor de Vila Nova de Cerveira doou quase nove toneladas de alimento para os animais de zonas afetadas pelos incêndios.

A doação foi feita no âmbito de uma campanha a que se associou a Câmara Municipal local, a Associação de Médicos Veterinários dos Municípios e da Ordem dos Médicos Veterinários.

De Cerveira saíram esta quinta-feira para Oliveira do Hospital, segundo um comunicado da autarquia, "nove toneladas de alimentação animal, entre fenossilagem de aveia e azevém e silagem de milho, para colmatar as necessidades das zonas mais fustigadas pelos incêndios do passado fim-de- semana a Norte do Tejo".

Grande parte do produto terá sido doado pelo produtor local Rosamel Pires Venade, que também assegurou a logística de carregamento do camião.