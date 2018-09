Proença de Carvalho diz que parcerias ajudarão a alcançar 260 milhões de falantes de Português

Alexandra Figueira 01 Junho 2018 às 15:31 Facebook

Sem se afastar "um milímetro que seja do seu ADN", o Global Media Group sente a responsabilidade pelo "património mais antigo e historicamente mais relevante da imprensa publicada em Portugal como o "prelúdio de um futuro ainda mais importante e relevante para a sociedade", afirmou Daniel Proença de Carvalho, presidente do conselho de administração do grupo de media, na abertura da grande conferência com a qual o "Jornal de Notícias" assinalou o 130.º aniversário.

Das publicações centenárias do grupo, o JN tem a maior difusão e audiência, mas é também a mais recente. O "Diário de Notícias" soma 154 anos e o Açoriano Oriental, o mais antigo do país, já conta com 183 anos. Juntam-se o jornal desportivo "O Jogo", a rádio TSF e um site de informação económica "Dinheiro Vivo", entre outros. Todos, afirmou Proença de Carvalho, partilham uma matriz: "informar com verdade, promover o pluralismo, sem se deixar corromper pelo sensacionalismo, promovendo a tolerância e a convivência pacífica".

No debate que decorreu esta sexta-feira, no Palácio da Bolsa, no Porto, dedicado à Língua Portuguesa, Proença de Carvalho salientou a internacionalização do grupo de media, materializada numa "construção acionista pioneira", que integra investidores de Angola e de Macau.

A par, as parcerias já estabelecidas com órgãos de comunicação social angolanos e brasileiros ajudarão a alcançar um mercado potencial de 260 milhões de falantes de Português, em nove países, a que se juntam milhões de emigrantes. É um "enorme potencial", ainda "longe de se concretizar", afirmou.