Professor que inventa técnicas para manter alunos atentos eleito melhor do ano

Rui Correia professor de História no Agrupamento Raul Proença, nas Caldas da Rainha, venceu a segunda edição do Global Teacher Prize Portugal de 2019. O docente inventa técnicas para manter a atenção dos alunos: desde premiar os melhores resumos a sujeitar-se a recorrer a "semáforos" feitos a partir de copos através dos quais os alunos avaliam a aula em tempo real.

O vencedor do Global Teacher Prize Portugal foi divulgado esta segunda-feira à tarde no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. A segunda edição do concurso recebeu mais de 200 candidaturas de professores e mais de 1500 recomendações submetidas por alunos, pais ou outros docentes que resultaram na escolha de dez finalistas.

O professor de História aposta em inúmeras técnicas para manter a atenção dos alunos durante as aulas. Através de metodologias interativas a instrumentos simples, como semáforos feitos a partir de copos, Rui Correia consegue otimizar os períodos de atenção. O professor, por exemplo, pede aos alunos que façam uma espécie de páginas amarelas com resumos das aulas de 15 em 15 minutos. No meuquadrobranco.blogspot.com são publicados os melhores resumos como prémio. O semáforo serve para os alunos irem dando o seu feedback sobre o interesse ou não relativamente à forma como está a transmitir a matéria.

O vencedor é premiado com um prémio de 30 mil euros e irá representar Portugal no Global Teacher Prize mundial.

A cerimónia de hoje premiou ainda com uma menção honrosa Inês Rodrigues, professora de línguas do ensino profissional no agrupamento de Gondomar.

A docente aposta no Project Based Learning, uma aprendizagem baseada na resolução de problemas do dia-a-dia e que pode ser aplicada do pré-escolar ao ensino universitário. Metodologicamente os alunos aplicam os conhecimentos aprendidos em todas as outras disciplinas na resolução de problemas concretos.

Jorge Teixeira professor de Ciências que venceu a primeira edição do Global Teacher Portugal chegou ao TOP 50 no concurso mundial.