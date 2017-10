Professores aderem à greve de dia 27

Alexandra Inácio Hoje às 11:27, atualizado às 11:45 Facebook

Mário Nogueira anunciou esta sexta-feira que a Fenprof vai avançar com um pré-aviso de greve para o dia 27. Os professores vão, assim, aderir à paralisação convocada pela Frente Comum para a Função Pública.

Assim que a proposta do Governo para o Orçamento do Estado de 2018 (OE2018) foi entregue no Parlamento, o líder da Federação Nacional de Professores (Fenprof) avisou que os docentes não iriam aceitar que os últimos sete anos de serviço não fossem contabilizados para a progressão da carreira a partir de 1 de janeiro. Esta sexta-feira, a insatisfação com a proposta de OE e a ausência de respostas do Ministério da Educação (ME) levaram a Federação a anunciar a adesão à greve convocada para a Função Pública.

Em conferência de Imprensa, Mário Nogueira apontou a "ausência de respostas" relativamente à regulação dos horários dos professores - alvo de pré-aviso de greve a partir de 6 de novembro até final do primeiro período a todas as atividades realizadas com alunos na componente não letiva dos professores - e à negociação de um regime especial de aposentação.

Nogueira criticou ainda o ME, por na quinta-feira ter enviado à Federação um ofício a defender que as vagas abertas para a vinculação extraordinária estavam corretas sem dar qualquer justificação sobre os 713 professores que a Fenprof garante reunirem todos os critérios para abertura de vagas e para os quais não foram abertos lugares no concurso.

"Exigimos respostas concretas. Vamos fazer um levantamento caso a caso, por escola e recorremos ao Ministério Público se assim for necessário", garantiu Nogueira.

A coordenadora da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Ana Avoila, anunciou uma greve nacional para 27 de outubro, após uma uma reunião no Ministério das Finanças, no dia 6, sobre as matérias para a administração pública que irão constar na Lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).