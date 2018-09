Professores admitem greve a exames, aulas e lançamento de notas

04 Junho 2018 às 13:45 Facebook

Twitter

Os professores admitem avançar com uma greve aos exames nacionais, às aulas e a tarefas burocráticas como o lançamento de notas, caso o Ministério da Educação mantenha a proposta de contagem do tempo de serviço apresentada esta segunda-feira.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o ministro da Educação, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, considerou "uma chantagem" a proposta de recuperação do tempo de serviço congelado.

Segundo Mário Nogueira, o ministro informou a Fenprof de que ou os sindicatos aceitavam a proposta da tutela - contagem de tempo de serviço congelado de 2 anos, 9 meses e 18 dias - ou terminavam as negociações sobre esta matéria sem recuperação de qualquer tempo de serviço.

"Os professores não são filhos de um Deus menor", afirmou Mário Nogueira numa referência aos restantes trabalhadores da Função Pública que viram recuperados os anos de serviço que estiveram congelados.

Perante esta proposta, e após a reunião, Mário Nogueira contactou outras estruturas sindicais, entre as quais a Federação Nacional da Educação, tendo chegado a acordo para manter a greve às avaliações a partir do dia 18, cujo pré-aviso de greve já foi entregue.

Ficou ainda acordado entre as estruturas sindicais a hipótese de os professores poderem avançar para uma greve aos exames nacionais assim como as aulas que ainda estão a decorrer até ao final do ano letivo e a tarefas burocráticas como o lançamento de pautas.

A decisão de avançar para estas formas de luta será tomada e conhecida na próxima quarta-feira, à tarde, depois de terminadas as reuniões agendadas entre todos os sindicatos e o Ministério da Educação.

Início de ano letivo pode ser conturbado

O secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE), João Dias da Silva, adiantou hoje que vai propor aos restantes sindicatos do setor a convocação de uma greve aos primeiros dias do próximo ano letivo.

"Não estaremos disponíveis para começar o próximo ano letivo se o governo mantiver esta intransigência", disse Dias da Silva à saída de uma reunião negocial no Ministério da Educação, que contou com a presença do ministro Tiago Brandão Rodrigues.

O dirigente sindical considerou a posição do Ministério inaceitável" e classificou a reunião de hoje como "uma amarga deceção que confirma as piores expectativas".