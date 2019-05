Professores pagam casa e alimentação a menino que ficou cego com tumor

Paulo Lourenço Hoje às 09:28 Facebook

Onda solidária cresce em torno de criança que veio de São Tomé para Lisboa para operar tumor.

O sorriso rasgado e o tom brincalhão - às vezes a roçar a "malandrice" própria da idade - são o cartão de visita de um menino a quem a vida, em apenas oito anos, já pregou demasiadas partidas, mas que impressiona pela coragem e determinação com que a todas resiste. Kelves Moreno nasceu em São Tomé e veio para Lisboa para ser operado a um tumor no sistema nervoso central. Uma primeira intervenção tirou-lhe a visão, uma segunda deixou-o parcialmente paralisado do lado esquerdo. Tudo piorou ainda quando teve alta hospitalar e, com a mãe, foi forçado a viver numa casa de familiares que não reunia as mínimas condições. Até que os professores da EB de Loures, onde entretanto havia sido matriculado, tomaram conhecimento da situação e entraram em ação. Alugaram uma casa, equiparam-na e asseguram a alimentação.

"O Kelves cativou toda a gente quando chegou à escola", recorda Susana Teixeira, coordenadora da EB de Loures. Mas cedo os professores se aperceberam de que alguma coisa não estava bem, porque o menino tinha crises frequentes, que obrigavam a deslocações de emergência ao hospital. A realidade foi descoberta por altura do Natal. "Fomos à casa da tia, em Sacavém, e vimos que, numa subcave onde poderia viver no máximo uma pessoa, haviam cinco. Ele e a mãe dormiam num colchão no chão, onde a humidade entrava forte", conta ao JN Nélson Antunes, professor de Educação Física.