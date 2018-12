A.I. Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Os professores vão entregar "milhares" de postais ao Governo pela recuperação integral do tempo de serviço congelado (nove anos, quatro meses e dois dias), anunciou esta segunda-feira a Federação Nacional de Professores (Fenprof). A entrega será feita esta quinta-feira, no dia em que o Conselho de Ministros deve avaliar o decreto-lei que prevê a recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias de serviço.

A partir desta segunda-feira a Fenprof vai divulgar aos professores o endereço eletrónico oficial do gabinete do primeiro-ministro para que os docentes possam enviar a mesma mensagem a António Costa: pedirem respeito e a recuperação integral do tempo congelado.

"Considero inadmissível que o Governo recuse recuperar integralmente o tempo de serviço que cumpri (9A 4M 2D), discriminando-me em relação à generalidade dos trabalhadores da Função Pública e também aos meu colegas da madeira e dos Açores", lê-se na missiva que a Fenprof pede aos professores para enviarem ao primeiro-ministro.

Num comunicado enviado à Imprensa, a Federação defende que o Governo socialista está "cada vez mais isolado" no confronto com os docentes. Já que depois da Madeira também o Governo Regional dos Açores aprovou a recuperação integral do tempo de serviço.

"Insistem em apagar mais de 6,5 anos de tempo de serviço prestado pelos professores e educadores e preparam-se para perpetrar esse ato ilegal e discriminatório na próxima quinta-feira", acusam.

Nas propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019, PSD, CDS, PCP e BE aprovaram o regresso às negociações, inscrevendo no diploma uma norma idêntica à do OE de 2018. As propostas do PCP e BE que defendiam a aprovação de prazos e limites mínimos de recuperação dos mais de nove anos de serviço foram chumbadas pela Direita e PS.

O decreto lei do Governo que prevê a recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias a partir de 1 de janeiro para os docentes que progredirem de escalão em 2019 foi aprovado a 4 de outubro, depois das negociações que duraram dez meses terminarem sem qualquer acordo. O diploma foi avaliado pelas assembleias legislativas regionais e tanto Madeira como Açores deram pareceres negativos à proposta. Depois de aprovado em conselho de ministros, o decreto será enviado para Belém. A Fenprof já apelou ao veto presidencial, apostando na negociação em ano eleitoral. Se Marcelo promulgar o diploma, PCP e BE já anunciaram que irão pedir a sua apreciação parlamentar para tentarem corrigir o tempo que deve ser recuperado.

A Federação acusa ainda o Governo de "fazer chantagem sobre os professores, ameaçando com um 'ou isto ou nada", tendo por base uma notícia do jornal Público, que cita anonimamente um governante, que defende que os professores correm o risco de ficar sem qualquer percentagem de tempo contabilizada, uma vez que a proposta de alteração aprovada no OE2019 apenas obriga a negociar, não impondo prazos ou condições.

"Não surpreende esta chantagem porque não é nova. O ministro da Educação, em junho passado, chegou a levá-la para a mesa das negociações", lê-se no comunicado da Fenprof.