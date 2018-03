Programa dá oportunidade a portugueses para trabalhar e estudar na Nova Zelândia

Hermana Cruz Hoje às 15:19 Facebook

O programa "Work on Holidays" já existia em cinco países. Agora, os jovens portugueses até 30 anos podem também passar um ano a trabalhar e estudar na Nova Zelândia. As inscrições para a Austrália terminam esta terça-feira.

O programa "Work on Holidays" dirige-se a jovens portugueses, entre os 18 e os 30 anos. Permite que possam viver, trabalhar e estudar, durante um ano, no Chile, Argentina, Coreia do Sul, Japão e Austrália. Esta terça-feira, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, assinou, em Auckland, o Memorando de Entendimento para Férias com Trabalho na Nova Zelândia.

O acordo, assinado esta terça-feira, vai abranger um total de 50 jovens. Terão acesso a vistos, com a duração de um ano, para viver, trabalhar e estudar na Nova Zelândia, segundo o Memorando assinado entre José Luís Carneiro, o ministro da Emigração, Iain Lees-Galloway, e a ministra do Multiculturalismo, Jenny Salesa.

"Este acordo é de uma grande importância, porque irá permitir que os nossos jovens expandam os seus horizontes e adquiram experiência valiosa num mundo crescentemente global", considera o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

O acordo prevê reciprocidade, ou seja, os jovens neozelandeses também poderão candidatarem-se a um visto de 12 meses em Portugal.

Os portugueses que pretendam candidatarem-se a um ano de férias em trabalho na Austrália terão que o fazer até ao final desta terça-feira, aqui.