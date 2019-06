Programa para adapação às alterações climáticas para breve, diz ministro

Hoje às 18:41 Facebook

O ministro do Ambiente disse esta quarta-feira no Parlamento que está "em vias de ser aprovado" o Programa Nacional de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P3AC), fundamental para preparar financiamentos para quadro financeiro 2020-2027.

O P3AC, que já esteve em consulta pública no final do ano passado, identifica nove linhas de ação, com medidas concretas de adaptação, para responder a oito principais impactos e vulnerabilidades do país.

Ao falar no encerramento de uma interpelação ao Governo sobre alterações climáticas e transportes, agendada pelo partido ecologista Os Verdes, João Pedro Matos Fernandes fez um balanço do que o Governo tem feito para mitigar os efeitos das alterações climáticas.

E explicou que o P3AC é uma referência para a "preparação dos instrumentos de financiamento" para 2021-27 e que a proposta da Comissão prevê que pelo menos 25% do orçamento seja dedicado à ação climática.

Matos Fernandes falou ainda do que está a ser feito em termos de ordenamento do território, na defesa do litoral, com financiamentos de 900 milhões de euros até 3030, ou na prevenção e gestão de riscos, com um investimento de 500 milhões de euros.

O deputado José Luís Ferreira, do partido ecologista Os Verdes, insistiu, na intervenção final, no investimento na ferrovia, e disse que depois da redução dos passes sociais e preciso agora apoiar a oferta de transportes públicos.

O debate centrou-se nos transportes públicos, com os partidos que apoiam o Governo a salientarem várias vezes a importância da redução dos preços dos passes sociais. Todos os partidos, à exceção do PS, criticaram o que disseram ser a falta de transportes e a falta de qualidade nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.