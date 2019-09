Projeção: PSD vence mas perde maioria absoluta na Madeira

Hoje às 19:07 Facebook

A projeção da RTP e da Universidade Católica apontam para empate técnico entre PSD e PS.

De acordo com a projeção da RTP e da Universidade Católica, o PSD perdeu a maioria absoluta no Governo regional da Madeira.

Os social-democratas até poderão eleger mais deputados do que o PS, embora a diferença seja marginal, mas não conseguem repetir a maioria absoluta que têm há muito tempo.

Com 37% a 41% dos votos, o PSD elege entre 19 e 23 dos 47 deputados da assembleia regional. O PS alcança 34% a 38% dos votos, o CDS-PP 5% a 7% e o JPP 3% a 5%. Segue-se a CDU, com 1% a 3%, o BE, também com 1% a 3%, e o PAN, com 1% a 2%.