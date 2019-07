Projeto de geolocalização de pessoas com demência vence Prémio Maria José Nogueira Pinto

Hoje às 03:19 Facebook

O Projeto de Apoio Domiciliário à Demência (PADD) da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro é o vencedor da 7.ª edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto em Responsabilidade Social. Tendo como objetivo o diagnóstico, acompanhamento e monitorização dos vários casos de demência sinalizados na região, para adiar a institucionalização dos doentes, o projeto foi distinguido pelo júri do prémio como sendo a iniciativa que, este ano, melhor corresponde ao conceito de "socialmente responsável na comunidade onde nos inserimos", defendido por Maria José Nogueira Pinto.

Atualmente, existem cerca de 50 milhões de pessoas com demência em todo o mundo e o número de novos casos tem aumentado de forma global. Para ajudar a controlar o elevado número de casos registados no município de Mogadouro, em Bragança, a Santa Casa da Misericórdia lançou o PADD como uma resposta preventiva à institucionalização, garantindo apoio ao domicílio para doentes e cuidadores.

Os utentes deste serviço gratuito têm o apoio de uma equipa multidisciplinar, que implementa um conjunto de atividades de forma a garantir a saúde e bem-estar do doente, prestando também cuidados médicos especializados para acompanhar a evolução do seu estado clínico.

Com o prémio, a Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro pretende desenvolver o PADD, apostando em dispositivos de geolocalização para pessoas com demência. O recurso a esta tecnologia oferece independência e segurança, reduzindo o risco de fuga e de desaparecimento associado a períodos de confusão mental e comprometimento cognitivo, característicos da doença.

Nesta edição, o júri decidiu atribuir também quatro Menções Honrosas aos seguintes projetos: "Ser mais Família", da Associação de Ajuda ao Recém-Nascido; "Oficinas do Sabor", da Associação Valede Acór; "Clube da Batucada", da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines; e "Horto Monástico", da InovTerra - Associação para o Desenvolvimento Local.

Este ano, o júri do Prémio Maria José Nogueira Pinto em Responsabilidade Social analisou 107 candidaturas, de projetos inseridos em várias áreas de intervenção social, provenientes de instituições privadas de vários pontos do país. A cerimónia pública de atribuição da 7.ª edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto realiza-se esta quinta-feira, no Teatro Thalia, em Lisboa, pelas 16 horas e terá como convidada especial Maria Antónia Palla.

O prémio pretende distinguir o trabalho desenvolvido por pessoas, individuais ou coletivas, que se tenham destacado no contexto da responsabilidade social, com valor de 10 mil euros atribuído ao vencedor e mil euros a cada uma das Menções Honrosas.