Promoções de manuais muito diferentes para quem não tem vouchers

Alunos de colégios não têm direito a manuais oferecidos. Cada híper tem campanhas com descontos próprios.

Os hipermercados e livrarias estão menos agressivos nas campanhas de desconto em manuais escolares, agora que o Ministério da Educação os oferecerá à larga maioria dos alunos. Mas os estudantes do ensino privado, de escolas sem acordo de cooperação com o Estado, terão de os pagar do seu bolso. É a pensar nestas famílias que os vendedores fazem promoções, mas menos generosas do que no passado.

Cada loja tem descontos diferentes, pelo que convém comparar antes de encomendar manuais, livros de apoio ou fichas de exercícios. Numa ronda pelos principais pontos de venda, e olhando só aos manuais, vê-se que, no final da semana passada, três sites apregoavam descontos de 6%.