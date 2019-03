Propostas para brincar ao Carnaval de norte a sul

Hoje às 11:55 Facebook

O guia do Carnaval de norte a sul do país.

Podence

Os caretos saem à rua, no domingo e na terça-feira, às 15 horas, para celebrar o "Entrudo Chocalheiro". Mas há festa e animação em Podence, Macedo de Cavaleiros, já a partir de amanhã.

Barcelos

Domingo, às 15 horas, o Centro Histórico de Barcelos recebe o desfile de cabeçudos e gigantones. Na terça-feira, à mesma hora, sai à rua o Desfile do Carnaval Popular, com participação das associações do concelho.

Lazarim

Os caretos "diabólicos" de Lazarim, em Lamego, vão invadir a vila, num desfile alegórico que tem início marcado para as 15 horas de domingo. A leitura dos testamentos da comadre e do compadre ficam agendados para a terça-feira de Carnaval, às 15.30 horas.

Lazarim Foto: Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

Ovar

A Avenida Sá Carneiro, em Ovar, está preparada para receber um dos maiores carnavais do país, conhecido pelas suas escolas de samba e grupos carnavalescos. O Grande Corso começa às 14.30 horas, domingo, e repete-se na terça-feira. Amanhã, às 22 horas, é o desfile noturno das escolas de samba. E, no Espaço Folião, hoje atua Bamba Laulê, amanhã à noite Nelson Freitas e domingo Blaya.

Estarreja

Hoje já há festa em Estarreja, com o desfile noturno das escolas de samba, às 21.30 horas. Amanhã à noite, é a vez do concerto da Orquestra Bamba Social com Tiago Nacarato. Domingo e terça-feira, pelas 14.30 horas, têm lugar os Grandes Corsos, onde desfilam escolas de samba e grupos de folia. Segunda à noite, atuam os Calema.

Estarreja Foto: Maria João Gala / Global Imagens / Arquivo

Canas de Senhorim

A rivalidade entre os bairros Paço e Rossio, em Canas de Senhorim, Nelas, existe há mais de 400 anos. No domingo, às 14.30 horas, a "luta" continua, com duas marchas a desfilar. Na terça-feira, repete-se. Além disso, de amanhã a segunda-feira, há sempre animação noturna, com música.

Cabanas de Viriato

A "Dança dos Cus" é o grande chamariz do Carnaval de Cabanas de Viriato, em Carregal do Sal. Um Carnaval típico, que enche as ruas na terça-feira, pelas 15 horas, e onde a tradição manda chocar de costas com alguém, durante o desfile. Há festa já a partir de amanhã.

Mealhada

O Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada tem os seus pontos altos nos corsos de domingo e de terça-feira (às 14.30 horas), além de, este ano, estar agendado também um desfile noturno para a noite de segunda-feira (às 21.30 horas). Este ano, o rei do Carnaval é o brasileiro Igor Marchesi, acompanhado pela rainha Inês Simões.

Mealhada Foto: Fernando Fontes / Global Imagens /Arquivo

Buarcos/Figueira da Foz

O ator Pedro Barroso e a blogger Vanessa Alfaro são os reis do Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz, que tem como tema "Carnaval 40Tão, o maior folião", numa homenagem ao 40.º aniversário da festa. Amanhã, na Avenida do Brasil, tem lugar o desfile noturno das escolas de samba. No domingo e na terça-feira, pelas 15 horas, sai à rua o Grande Corso Carnavalesco.

Torres Vedras

É, dizem, o "Carnaval mais português de Portugal" e é conhecido pelas duas "matrafonas" (homens disfarçados de mulheres). No Carnaval de Torres Vedras, a sátira dos carros alegóricos, como sempre, marca o desfile, agendado para as 14.30 horas de domingo e de terça-feira. De resto, a partir de hoje e até segunda-feira, há festas com DJ, à noite, em várias praças do centro da cidade.

Sesimbra

As escolas de samba e os grupos de Axé são quem mais visitantes atrai ao Carnaval de Sesimbra. Amanhã, às 14 horas, sai à rua o Desfile Trapalhão. Já as escolas e os grupos têm o seu corso marcado para o Domingo Gordo e para terça-feira, às 14 horas.

Loulé

O maior Carnaval do Sul do país situa-se em Loulé, onde, este ano com o tema "Circo Selfie", onde a política vai ser satirizada. O corso conta com 600 figurantes e com 14 carros alegóricos. Acontece na Avenida José da Costa Mealha, domingo e terça-feira, entre as 15 e as 17.30 horas.

Sines

O Carnaval, em Sines, celebra-se a partir de hoje à noite. Amanhã há baile de máscaras, domingo e terça-feira desfile e, segunda, um corso iluminado.