Proteção Civil alerta para o risco de incêndios rurais durante o fim de semana

Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

A Proteção Civil alerta a população para o perigo de incêndio rural durante o fim de semana, devido à diminuição da humidade relativa e ao aumento da força do vento, recordando a proibição da realização de queimadas ou fogueiras.

Face à informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) sublinha que o "cenário meteorológico" previsto irá traduzir-se num aumento dos índices de risco de incêndio entre sábado e segunda-feira, com condições favoráveis à rápida propagação dos fogos, em especial na região de Lisboa e Vale do Tejo, distritos de Viseu, Aveiro, Guarda, Braga, Vila Real e Bragança, com níveis 'Elevado' a 'Muito Elevado'.

Segundo as previsões do IPMA, a partir de sábado irá registar-se uma "acentuada diminuição da temperatura máxima e mínima", mas, em paralelo, uma intensificação de vento do quadrante norte acima dos 55 quilómetros por hora no litoral oeste e nas terras altas das regiões centro e sul, com rajadas que podem atingir 85 a 90 quilómetros por hora, com uma diminuição da intensidade do vento a partir da tarde de domingo, mantendo-se a possibilidade de rajadas até 70 quilómetros por hora nas terras altas até segunda-feira.

Perante a manutenção de valores de humidade relativa do ar na ordem de 30% nas regiões do interior, em especial no sábado e no domingo, aumenta o perigo de ocorrência e propagação de incêndios rurais.

A ANPC recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, para os locais onde o índice de risco temporal de incêndio seja superior ao nível 'Elevado' não são permitidas queimadas e para os locais com risco 'Muito Elevado' é proibida a realização de fogueiras, queimar matos cortados e amontoados, o lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes, fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais.