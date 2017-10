Proteção Civil ativa linha telefónica 800 246 246 para informações

Hoje às 01:06, atualizado às 02:45 Facebook

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) ativou a linha telefónica 800 246 246 para responder aos pedidos de informação das populações sobre as operações de socorro dos incêndios que lavram em todo o país.

"Em face da situação de emergência que se vive em Portugal continental devida aos incêndios rurais, a ANPC ativou a linha telefónica 800 246 246 para responder aos pedidos de informação das populações não diretamente relacionados com as operações de proteção e socorro em curso levadas a cabo pelos agentes de proteção civil que intervêm nos diversos teatros de operações por todo o país", lê-se numa nota da Proteção Civil.

Pelas 00:50, eram 26 os incêndios importantes que ainda lavraram por todo o país (nos distritos de Lisboa, Viseu, Vila Real, Coimbra, Aveiro, Guarda, Santarém, Leiria, Porto, Braga, Castelo Branco, Viana do Castelo), mobilizando mais de 3.500 operacionais e quase 1.100 meios terrestres.

Pelo menos três pessoas morreram no domingo, duas no concelho de Penacova e uma no concelho da Sertã, na sequência dos incêndios que lavram em várias zonas do país.