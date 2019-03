Proteção Civil portuguesa envia missão humanitária para Moçambique

Hoje às 20:31 Facebook

A Autoridade Nacional de Proteção Civil portuguesa (ANPC) vai enviar esta quinta-feira para Moçambique uma equipa multidisciplinar para participar nas operações de socorro das vítimas do ciclone Idai, que já provocou pelo menos 242 mortos no país.

A equipa de 18 elementos, que tem partida prevista para as 22:00 do aeródromo de trânsito de Figo Maduro, em Lisboa, integra elementos de Comando da ANPC, da Força Especial de Bombeiros, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) e binómios de busca e socorro da Guarda Nacional Republicana, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da EDP, anunciou a ANPC em comunicado.

A bordo de um avião C-130 da Força Aérea Portuguesa seguirá também equipamento destinado a apoiar as populações afetadas pelo ciclone - 'kits' alimentares, 'kits' de higiene e esteiras - e material de apoio logístico à missão da ANPC, à missão consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros e à missão do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

Fonte do Estado-Maior-General das Forças Armadas adiantou à agência Lusa que entre o equipamento que vai seguir hoje para Moçambique estão igualmente tendas, geradores e material de purificação de água.

A ANPC anunciou também que está a ser preparada uma segunda equipa multidisciplinar alargada, com elementos da Força Especial de Bombeiros, da GNR e bombeiros de corporações do distrito de Santarém, além de diverso material de apoio a emergências, que tem partida para Moçambique prevista para sexta-feira.

A ajuda humanitária que Portugal está a enviar para Moçambique decorre do pedido de assistência internacional formulado pelas autoridades moçambicanas através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

O Ministério da Administração Interna indicou, em comunicado, que o ministro Eduardo Cabrita assistirá hoje à partida da missão humanitária.

O ciclone Idai, com fortes chuvas e ventos até 170 quilómetros por hora, atingiu a Beira (centro de Moçambique) na noite de 14 de março, deixando os cerca de 500 mil residentes na quarta maior cidade do país sem energia e linhas de comunicação.

O último balanço oficial refere que pelo menos 242 pessoas morreram em Moçambique. No Zimbabué os dados oficiais apontam para 139 mortos e 189 desaparecidos. As únicas estimativas conhecidas do Maláui continuam inalteradas, em 56 mortos e 177 feridos.

De acordo com números divulgados hoje em Genebra, Suíça, pelo Programa Mundial Alimentar (PAM) das Nações Unidas, a passagem do ciclone Idai por Moçambique, Zimbabué e Maláui atingiu, pelo menos, 2,8 milhões de pessoas.