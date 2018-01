Proteção Civil registou 96 ocorrências por causa do mau tempo

Hoje às 17:50 Facebook

A Autoridade Nacional da Proteção Civil registou 96 ocorrências entre a meianoite e as 16 horas desta sexta-feira, em Portugal continental, devido ao mau tempo, que se prevê que melhore nas próximas horas.

"Desde a meia noite até às 16 horas tivemos em Portugal continental um total de 96 ocorrências, sendo que os distritos com o maior número de ocorrências foram Viseu, com 18, Porto, com 16, e Braga, com 10, sendo que a sua maioria corresponde a limpezas de via", disse à agência Lusa o comandante do Agrupamento Distrital Sul, Miguel Cruz.

Nas próximas horas prevê-se a "melhoria das condições" meteorológicas: "Vamos passar agora a uma fase de aguaceiros com possibilidade de queda de granizo. Aquilo que se irá manter para o fim de semana será apenas a agitação marítima que será forte na costa ocidental".

"Portanto, os cuidados vão sobretudo para esta questão e para os cuidados a ter nas atividades relacionadas com o mar e na proximidade destas áreas costeiras", sublinhou Miguel Cruz.