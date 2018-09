Prova dos Comandos atira cinco militares para hospital

Nuno Miguel Ropio Hoje às 21:05 Facebook

Cinco militares do curso de Comandos foram internados no Hospital das Forças Armadas, há dois dias, após a conclusão de uma prova dura. Dois deles ainda se mantêm hospitalizados. O Exército garante que não é nada grave.

O internamento ocorreu depois de os militares terem apresentados valores anormais nas análises realizadas logo após aquela que era apelidada de "prova dura" e que agora é denominada de "Exercício Psicofísico". Tal prova decorreu na Figueira da Foz.

Aos cinco recrutas dos Comandos foi diagnosticado rabdomiólise, tendo três deles já obtido alta. Dois outros continuam sob observação no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

Ao JN, a porta-voz do Exército, Elisabete Silva, explicou que depois do curso 127º. [em que morreram os recrutas Dylan da Silva e Hugo Abreu] "o acompanhamento médico foi alterado e, decorrente dessa alteração, os militares, mesmo que não sintam queixas, têm de ser alvo de análises".

"Neste caso, como o acompanhamento é mais próximo, durante o exercício foram feitas análises, cujos valores não foram considerados normais. Ainda que, longe de estarem em níveis que representassem qualquer perigo, por sugestão do comando, os militares foram hospitalizados", explicou, este domingo, Elisabete Silva. "Em princípio, os dois militares poderão ter alta amanhã", sublinhou.

Segundo a major do Exército, em causa não estão situações de desidratação extrema como aconteceu no curso em que decorreram as duas mortes. "A prova não perdeu a sua exigência" depois dos acontecimentos trágicos nos Comandos, disse. Porém, "está a decorrer num local menos acidentado e onde as temperaturas são mais amenas, tendo em conta a proximidade do mar".

Os cinco militares não mostraram intenções de desistir deste curso, que é o segundo este ano e que começou com 59 elementos. Elisabete Silva garantiu que continuam em formação 37.

Este caso ocorreu na mesma semana em que arrancou, em Lisboa, o julgamento dos 19 instrutores dos Comandos acusados pela morte de Dylan da Silva e Hugo Abreu, ambos com 20 anos. Na quinta-feira, 27 de setembro, o tribunal acabou por suspender o julgamento logo nessa primeira sessão, depois do Ministério Público ter requerido que os pedidos de indemnização civis das famílias das vítimas fossem julgados nos tribunais administrativos.