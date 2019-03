Provedora analisa rejeição pela GNR de pessoas com VIH

Nuno Miguel Ropio Hoje às 13:37 Facebook

A Provedora de Justiça está a analisar as regras do concurso para 200 novos guardas-florestais, que proíbem a admissão de pessoas com VIH.

Em causa poderão estar semelhantes critérios discriminatórios que já tinham sido alvo de uma recomendação muito crítica por parte da instituição junto de vários ministérios, há sete anos.

Lançado pela GNR e com quase 2600 candidaturas recebidas em apenas dez dias, o concurso aplicou a tabela de inaptidões usada habitualmente nos procedimentos de admissão de militares das Forças Armadas ou das forças de segurança, tal como o JN avançou na última segunda-feira. Apesar de estar na tutela da GNR, a Guarda Florestal é uma força civil.

Uma exposição à Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, pelo Centro Anti-Discriminação (CAD), já no dia 26, originou a abertura do processo de fiscalização, apurou o JN junto da instituição.

Regra inconstitucional

Para o CAD, que resulta de uma parceria entre a Associação Ser+ e o GAT (Grupo de Ativistas em Tratamentos), o critério que afasta do processo de seleção pessoas que vivem com VIH é "um atentado aos direitos fundamentais, violando as normas constitucionais", como as de proteção no emprego ou do Código do Trabalho".

Segundo Ana Duarte, da Ser+, esta limitação "é comum nos concursos do Estado". "Este episódio dos guardas florestais não é um caso particular. Todos os concursos que vão abrindo para as forças policiais, militares, Proteção Civil ou corporações de bombeiros, continuam a estabelecer este tipo de impedimentos, apesar de cientificamente existirem provas que o VIH não constitui um risco para a saúde pública", explicou ao JN a ativista, sublinhando o facto de "os procedimentos concursais serem os mesmos que há 20 anos".

Já em 2012, na senda de um concurso da PSP, o então Provedor Alfredo José de Sousa recomendou a vários ministérios que alterassem as "soluções normativas infundamentadas e já rejeitadas pela ordem jurídica", que implicassem a proibição de admissão de candidatos seropositivos.

Pormenores

Primeiro desde 2006 - O concurso para guardas florestais é o primeiro a realizar-se desde 2006, quando o Governo de então decidiu a sua extinção. Já era para ter sido lançado em 2018, mas só este mês saiu do papel.

Santarém à cabeça - Os 200 novos elementos vão reforçar um dispositivo que tem, neste momento, apenas 290 guardas florestais. O Comando Territorial da GNR de Santarém vai ser o que mais elementos vai absorver: 27.