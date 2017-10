PS admite propostas para reforçar sistema de Proteção Civil 

Hoje às 14:32, atualizado às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O PS admitiu, esta quinta-feira, apresentar propostas, na fase de especialidade do Orçamento para 2018, para reforçar os investimentos na Proteção Civil, e advertiu o Governo para que as medidas a tomar têm de responder imediatamente às vítimas.

O líder parlamentar do PS assumiu estas posições perante os jornalistas antes da reunião semanal do grupo parlamentar, depois de questionado sobre as prioridades dos socialistas na fase de discussão na especialidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

"O PS apresentará propostas na especialidade que conjugará com o Governo", disse Carlos César, adiantando que acredita que algumas dessas propostas terão expressão ou no Conselho de Ministros extraordinário de sábado, ou no decurso da discussão do OE2018.

Segundo o presidente do Grupo Parlamentar do PS, caso se verifique que, no âmbito das dotações que se encontram "dispersas" pelo Orçamento, "seja necessário concentrá-las num programa específico, ou reforçá-las na área da reconstrução e proteção civil, isso será feito".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"É muito importante que esta proposta de Orçamento do Estado para 2018 constitua um sinal do novo ciclo no âmbito do investimento e da reforma do sistema de proteção civil", declarou o líder da bancada socialista.

Perante os jornalistas, o líder da bancada socialista deixou um recado ao Governo a propósito do Conselho de Ministros extraordinário do próximo sábado.

"Há para nós uma grande urgência. Sabemos de pessoas que perderam as suas terras, que perderam o seu sustento já na semana que corre, conhecemos famílias que foram arruinadas e de pessoas que perderam as suas memórias com estes incidentes. O Governo não poderá por isso concentrar os seus esforços apenas em medidas estruturais e de médio prazo, tendo antes de ter uma atenção muito grande para que essas famílias, essas pessoas, as empresas que desapareceram sejam rapidamente ressarcidas e reabilitadas", acentuou o presidente do grupo parlamentar do PS.