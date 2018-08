PS "cumpriu com os portugueses" garante Fernando Medina

TRA 26 Maio 2018 às 18:06 Facebook

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, elogiou os dois anos e meio de governação e lembrou que o PS é "um partido de governo" com a responsabilidade de saber em todos os momentos "onde procurar alianças" para "transformar a realidade para uma sociedade melhor para todos".

"Chegamos a este congresso com a confiança de quem cumpriu com os portugeuses, cumpriu na mudança da relação com a Europa, na abertura de possibilidades na Europa, cumpriu com o requilíbrio social do nosso pais, mas cumpriu também no défice, cumpriu na dívida e na economia", afirmou Fernando Medina.

O autarca socialista lembrou que o grande desafio colocado por António Costa é o de "atualizar o nosso ideário de desenvolvimento e de justiça e como é que os concretizamos nos dias de hoje e com o realismo e a noção de que somos um partido de governo".

"Não somos um partido da proclamação retórica e vazia", lembrou, salientando a responsabilidade que tal acarreta: "Somos um partido que, em todos os dias, em todos os momentos, em todas as alturas, tem de saber bem o contexto, onde se mexe, onde procurar alianças. Temos de saber a forma de transformarmos a realidade para uma sociedade melhor para todos".