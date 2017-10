PS diz que CDS pode destacar-se na oposição mas perde na confiança

Hoje às 19:07, atualizado às 19:20 Facebook

O líder parlamentar do PS admitiu que o CDS-PP pode ganhar ao PSD o campeonato da oposição anunciando uma moção de censura ao Governo, mas considerou que depois perde muito na confiança junto dos portugueses.

Carlos César falava aos jornalistas na Assembleia da República, depois de a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, ter anunciado ao início da tarde a apresentação de uma moção de censura ao Governo em resultado dos incêndios e devido à falha do executivo socialista em "cumprir a função mais básica do Estado: Proteger as pessoas".

"É pena que o CDS-PP se refugie na facilidade com que parece encarar todos os problemas: Pedir demissões, apresentar moções de censura, achar que devem entrar e sair ministros, entrar e sair governos. Se o problema fosse só esse, resolvia-se com muita facilidade ao longo dos anos os problemas que o nosso país tem tido, porque não têm faltado ministros diferentes, governos diferentes e os problemas persistem", reagiu o líder parlamentar socialista.

Carlos César contrapôs que o país precisa antes que os diferentes partidos, encontrem-se eles na oposição ou no Governo, "sejam capazes de confluir na adoção de medidas concretas que resolvam problemas" de fundo, designadamente em matérias como o ordenamento florestal e a proteção civil.

"Por isso, o CDS-PP pode ser muito hábil neste jogo político de chamar a atenção da comunicação social com medidas espetaculares, pode até ganhar o campeonato da oposição ao PSD, mas o que não ganha é a confiança dos portugueses, porque o CDS-PP não propõe aquilo que os portugueses necessitam para resolver os seus problemas", sustentou o presidente da bancada socialista.

"Não será surpresa" PSD acompanhar moção de censura

O deputado do PSD Matos Correia afirmou que "não será surpresa" os sociais-democratas acompanharem a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP, remetendo uma decisão final para a reunião extraordinária da bancada, a realizar na quarta-feira.

A bancada do PSD vai ter na quarta-feira uma reunião extraordinária, marcada para as 11 horas, antes do debate quinzenal com o primeiro-ministro, agendado para as 15 horas.

Para Matos Correia, o executivo do PS tem tido um "comportamento" que "se tem traduzido no falhanço absoluto das suas funções", demonstrando "passividade e incompetência", as quais levaram "a estas tragédias ou ajudou a que ocorressem".