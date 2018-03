PS diz que Governo vai esclarecer situação na ponte 25 de Abril

Hoje às 14:34 Facebook

O PS afirmou hoje que os ministros das Infraestruturas e das Finanças estarão em breve no parlamento para esclarecer o estado da ponte 25 de Abril e recusou qualquer "risco iminente".

Estas posições foram assumidas em conferência de imprensa pelo deputado socialista André Pinotes Batista, depois de a revista "Visão" ter divulgado a existência de um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), alertando para riscos graves de segurança na ponte, a exigir uma intervenção imediata.

"Os utentes da ponte 25 de Abril, sobretudo aqueles que diariamente recorrem a esta infraestrutura, podem estar tranquilos. Este não é o momento de alimentar demagogias estéreis ou alarme social, entrando-se em ligeirezas políticas", declarou o deputado do PS eleito pelo círculo de Setúbal.

André Pinotes Batista afirmou depois que "o Governo tem vindo a fazer a sua parte" e "30 dias depois de ter recebido o relatório do LNEC há uma solução formalizada".

"Os ministros das Finanças, Mário Centeno, e do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, estarão no parlamento para prestar todos os esclarecimentos", adiantou o mesmo deputado socialista do Barreiro.

Sem se referir diretamente às críticas esta manhã feitas ao Governo pelo CDS-PP, o deputado socialista condenou as atuações políticas "guiadas pela demagogia e pela exploração de casos e casinhos".

"É preciso reforçar a seguinte mensagem: As pessoas podem estar tranquilas, porque não existe qualquer perigo iminente. Aquilo que tinha de ser feito, está a ser feito", disse.

Interrogado sobre o facto de o Governo ter estado alegadamente parado seis meses após ter recebido o relatório do LNEC referente ao estado de degradação de algumas partes da ponte 25 de Abril, o deputado do PS remeteu uma resposta técnica detalhada para o ministro Pedro Marques, embora adiantando que "as coisas não se passaram exatamente assim".

"Foi o Governo quem solicitou este relatório ao LNEC e, portanto, não nos tentem convencer que há aqui alguma coisa escondida. O que é necessário ser feito está a ser feito", insistiu André Pinotes Batista.

Perante os jornalistas, este deputado do PS referiu ainda que o LNEC é uma instituição reputada e que há muito tempo produz os relatórios que tem de produzir - essa é, aliás, a sua função".

"Não podemos é dar conotação dramática. Esses relatórios existem porque o LNEC faz o seu trabalho e há uma monitorização regular destas infraestruturas. Ainda hoje passei na ponte 25 de Abril e passei por lá com tranquilidade", acrescentou.