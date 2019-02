PS e PSD usam slogan idêntico: tudo por um "Portugal Melhor"

Ana Sofia Ferreira Hoje às 21:13 Facebook

Em tempo de campanha, as frases de ordem surgem e não é suposto os partidos copiarem-se uns aos outros. Mas aparentemente, tem havido dificuldades em ser original e o uso do slogan "Portugal Melhor", durante as jornadas parlamentares do PSD que estão a decorrer no Porto, não passou despercebido aos socialistas.

Nas redes sociais, o PS tem usado a hashtag #PortugalMelhor para promover o partido.

Por sua vez, o PSD revelou esta quinta-feira nas jornadas parlamentares no Porto, um cartaz com a frase "Visão e Ambição por um Portugal Melhor".

Fernando Negrão, presidente do grupo parlamentar do PSD, discursa durante a sessão de abertura das Jornadas Parlamentares Foto: RUI FARINHA/LUSA

Iguais não são. Mas as semelhanças são evidentes. A verdade é que o PS já faz uso do slogan "Juntos Fazemos Portugal Melhor" desde a campanha para as eleições autárquicas de 2017.

No ar fica a dúvida: falta de originalidade ou os mesmos objetivos?

Esta não é a primeira vez que os slogans se repetem. Aquando da divulgação do primeiro cartaz do cabeça de lista do CDS às europeias, Nuno Melo, também o Partido Socialista relembrou que a frase "Europa é aqui" já tinha sido usada pelo PS nas convenções regionais que foram feitas pelo país. A diferença na frase do PS era muito ténue: "Aqui é Europa".