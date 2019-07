PS garante bolsa automática aos alunos do Superior

Nuno Miguel Ropio Hoje às 09:35 Facebook

Medida do programa eleitoral prevê que a Ação Social acompanhe jovens no fim do Secundário, sem paragens.

O PS compromete-se a criar um sistema automático de atribuição de bolsas aos alunos que entrem no Ensino Superior depois de terem sido abrangidos pela Ação Social Escolar (ASE) no Secundário.

O objetivo é acabar com a espera a que os jovens são submetidos, entre a entrada numa universidade ou politécnico e o momento em que recebem a luz verde dos serviços sociais das instituições, e que pode atingir meses. A medida consta no programa eleitoral socialista que verá a luz do dia hoje, na Convenção Nacional do partido.