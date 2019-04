PS paga autocarro e jantar para ir à apresentação de mandatária

Alexandra Figueira Hoje às 22:37 Facebook

A campanha do Partido Socialista às eleições europeias pagou a viagem e o jantar aos jovens de Coimbra que se deslocaram a Lisboa para assistir à apresentação da mandatária, Filipa Maia, esta segunda-feira.

Filipa Maia anunciou no Facebook, no passado dia 13, que seria paga a despesa de viagem e refeição a todas as pessoas de Coimbra interessadas em assistir à sua apresentação.

"A minha apresentação oficial será no dia 15, no Largo do Rato e seria extremamente importante para mim e para todos, que se registasse uma audiência jovem", escreveu a estudante de Relações Internacionais na Faculdade de Economia de Coimbra.

Por isso, acrescentou, "convido-vos a todos a assistir, estando os transportes e jantar totalmente assegurados para todos os interessados de Coimbra - basta contactar-me".

Ao JN, fonte oficial da direção da campanha da lista liderada por Pedro Marques afirmou que a despesa com a deslocação e o jantar será paga pela campanha, algo que estava "há muito" combinado com Filipa Maia.

"Achou-se que o investimento se justificava", já que a campanha pretende "estimular a participação dos jovens na discussão sobre matérias europeias", afirmou a mesma fonte.

Foram transportados de Coimbra a Lisboa pouco mais de 30 jovens estudantes, colegas da mandatária, num autocarro.

No mesmo post, Filipa Maia disse partilhar "com grande honra" a notícia de que é "a mais jovem Mandatária portuguesa alguma vez existente (a primeira de muitas, espero)".