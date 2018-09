PS quer ouvir Governo sobre empresa que obriga mulher a carregar palete

Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Os deputados socialistas da Comissão do Trabalho querem esclarecimentos do Governo sobre o alegado assédio moral a que uma corticeira de Santa Maria da Feira vem sujeitando uma funcionária reintegrada e indemnizada por ordem judicial, revelou hoje o partido.

Em causa está a empresa Fernando Couto - Cortiças S.A. que, segundo o "Jornal de Notícia" denunciou na semana passada estará a "castigar" Cristina Tavares com funções improdutivas, discriminação face aos colegas e tarefas desaconselhadas por pareceres médicos - tudo por essa operária ter vencido em tribunal o processo em que acusava a empresa de falsa extinção do seu posto laboral.

"Não saio do mesmo sítio todo o dia. Carrego e descarrego a mesma palete com sacos de cinco mil rolhas mais de 30 vezes por dia, durante nove horas", explicou ao JN Cristina Tavares, lembrando que "ainda tem que os alinhar e colocar todos certinhos".

Agora, os deputados do PS querem esclarecimentos do Ministério do Trabalho e, em comunicado, afirmam que esses "graves abusos físicos e laborais, (...) a confirmarem-se, são especialmente chocantes, provocando a repulsa e preocupação" do partido.

O pedido dirigido ao Governo é assinado por Tiago Barbosa Ribeiro, Idália Serrão, Carla Tavares, Sónia Fertuzinhos, Luís Soares, Rui Riso, Francisco Rocha, Marisabel Moutela, Ricardo Bexiga, José Rui Cruz e Sofia Araújo, que pedem também para ser inteirados das diligências efetuadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho de forma a lidar com a questão.

"De acordo com as informações disponíveis até ao momento, a trabalhadora foi reintegrada em maio de 2018, mas a empresa exerceu graves represálias contra a trabalhadora e foi-lhe limitado o acesso a casas de banho comuns, bem como ao estacionamento dos funcionários, enquanto os seus colegas foram incentivados a não falar com ela", recorda o comunicado do PS.

Além disso, "terá sido colocada a trabalhar sozinha desde 07 de maio de 2018, sendo obrigada a carregar e a descarregar os mesmos sacos com peso superior a 15 quilos e num ambiente com temperaturas muitas vezes superiores a 40 graus, com exposição direta ao sol".

A corticeira não quis comentar o assunto, mas, para os deputados socialistas, "esta punição configura um ilícito grave de acordo com a legislação em vigor e foi concretizada contrariando os pareceres médicos apresentados, incluindo [os da equipa de] Medicina do Trabalho da própria empresa, que terá advertido a entidade patronal para evitar [à funcionária] cargas manuais pesadas e rotineiras".

A situação já é do conhecimento da Autoridade para as Condições do Trabalho, mas, como "aparentemente a empresa não está a obedecer" nem às instruções dessa estrutura nem "às leis em vigor", o PS quer que o Governo indique "quais as punições em que a firma incorre" e "quais serão as iniciativas para garantir os direitos da trabalhadora".