PS quer ouvir Manuel Pinho  "o mais depressa possível" no parlamento

O PS é favorável à audição "o mais depressa possível", no parlamento, do ex-ministro da Economia Manuel Pinho sobre o "caso insólito" de alegados pagamentos, pelo BES, quando estava no Governo, informou hoje o líder parlamentar do PS.

Numa declaração enviada à Lusa, Carlos César afirmou que os socialistas estão "evidentemente interessados em conhecer o que o antigo ministro Pinho tem a dizer sobre todo este caso insólito".

Para o líder da bancada socialista, é necessário "escrutinar todas as decisões que ele pessoalmente tomou enquanto foi governante e que se possam relacionar com a situação que lhe é imputada e que ainda não desmentiu".

"Há toda a vantagem em que essa audição seja feita o mais depressa possível", de acordo com a declaração de Carlos César.