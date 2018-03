PS teme exploração de voluntários na Eurovisão

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:13 Facebook

O PS "tem sérias dúvidas" sobre o programa de voluntariado aberto pela RTP para o Festival da Eurovisão e exigiu esclarecimentos do Ministério da Cultura, que tutela a televisão pública. Os socialistas suspeitam que os 300 voluntários que são pedidos mais não serão que uma forma de colmatar verdadeiras "necessidades laborais".

No requerimento enviado pelo deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro, o ministro da Cultura é questionado se o orçamento para o Festival da Eurovisão, cuja primeira semifinal ocorre a 8 de maio em Lisboa, "não acomodou os montantes adequados à contratação de pessoas e serviços para a sua execução".

Em causa está o facto de a RTP, a quem cabe a organização daquele que é o maior evento musical da Europa, ter lançado um programa "de designado voluntariado que suscita sérias dúvidas" ao socialista, coordenador dos deputados do PS na Comissão Parlamentar de Trabalho.

"Pelas características que foram apresentadas e pelo número de voluntários requeridos (300), este programa remete na verdade para necessidades laborais essenciais à realização do evento, incluindo apoio às delegações de 42 países, ajuda nos hotéis onde as comitivas internacionais estarão instaladas, trabalho em vários locais onde decorrerão atividades relacionadas com o evento (incluindo discotecas) e apoio na sala de conferências de imprensa, entre muitas outras", aponta Tiago Barbosa Ribeiro.

Segundo o deputado, as necessidades em causa "exigem a obrigatoriedade de trabalho por turnos e o domínio de línguas estrangeiras, abrangendo atividades técnicas". Por isso, tendo em conta que trata de um evento com um custo de 20 milhões, o socialista considera que "além de desvalorizar de forma óbvia o fator trabalho, este programa parece pretender preencher vagas temporárias de trabalho à margem da legislação laboral vigente em Portugal".

Daí que Tiago Barbosa Ribeiro também exija que a RTP explique se participou na definição deste programa de voluntariado e se o Governo dará indicações à administração da televisão pública, liderada por Gonçalo Reis [na foto], para corrigir a situação.

O Festival da Eurovisão irá ter a primeira semifinal a 8 de maio, a segunda a 10 e a grande final, para a qual Portugal terá entrada imediata por ter vencido a edição de 2017, a 12 de maio.