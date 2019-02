PS vota contra projetos de BE e PCP para o fim das propinas

Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder da bancada socialista, Carlos César, manifestou-se esta quinta-feira contra os projetos do Bloco e do PCP para o fim das propinas no Ensino Superior, diplomas que estarão em debate e votação na sexta-feira, no parlamento.

Em plenário, na sexta-feira, vão estar em debate e votação 15 diplomas sobre financiamento do Ensino Superior, na sua maioria apresentados pelo BE e pelo PCP, mas também pelo PEV e o PAN.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião semanal do Grupo Parlamentar do PS, na Assembleia da República, em Lisboa, Carlos César alegou que os socialistas "não defendem a extinção das propinas".

"O PS entende que já se fez um percurso neste último período [da legislatura] de diminuição do valor das propinas e entende que é fundamental continuar a apoiar a ação social escolar, melhorar o esquema de bolsas de estudo e implementar o programa de alojamento dos estudantes deslocados", justificou.

Carlos César defendeu que é nas áreas das bolsas de estudo, ação social escolar e alojamento estudantil que devem estar focadas as medidas a adotar em termos de Ensino Superior.