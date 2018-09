PSD admite chamar António Costa ao parlamento sobre Tancos

Hoje às 18:31 Facebook

O PSD admitiu esta quarta-feira pedir a audição do primeiro-ministro, António Costa, na comissão parlamentar de Defesa Nacional sobre o caso do furto de material militar de Tancos para esclarecer se o Governo mentiu aos portugueses.

A hipótese foi colocada pelo deputado do PSD Bruno Vitorino durante a audição do ministro Azeredo Lopes na comissão parlamentar de Defesa Nacional, sobre o roubo de material militar de Tancos, em junho de 2017, e as discrepâncias nas declarações de responsáveis governamentais e do Exército sobre o armamento recuperado três meses depois.

"O senhor ministro mentiu aos portugueses ou mentiram-lhe a si?", questionou Bruno Vitorino, adaptando depois a mesma pergunta para António Costa.

O deputado social-democrata admitiu, depois, a possibilidade de chamar o chefe do Governo à comissão parlamentar para se saber porque "não disse a verdade".