PSD agenda debate de urgência sobre saúde para dia 29

O PSD marcou um debate parlamentar de urgência sobre "a situação da saúde em Portugal" para 29 de março, quinta-feira, antes do fim de semana da Páscoa, segundo o presidente da Assembleia da República em exercício.

O socialista Jorge Lacão, que ocupará interinamente o cargo de Ferro Rodrigues, que vai ser operado a um pulmão, já presidiu esta quarta-feira à conferência de líderes das bancadas partidárias.

Segundo ficou decidido naquela reunião, a discussão agendada pelos sociais-democratas vai iniciar-se pelas 09.30 horas do dia 29 de março, seguindo-se a restante grelha de debates já prevista.

Uma nova conferência de líderes vai realizar-se dentro de uma semana para proceder a novos agendamentos e também discutir algumas alterações às regras de funcionamento dos trabalhos parlamentares e o regime de faltas dos deputados, por exemplo.

O encontro foi igualmente marcado pela apresentação do relatório de balanço do Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital, coordenado desde junho de 2016 também por Lacão, após iniciativa de Ferro Rodrigues.

Na quinta-feira, no auditório Almeida Santos, no edifício novo do parlamento, vai realizar-se a cerimónia formal de apresentação e lançamento, pelas 12.30 horas, do novo grafismo e funcionalidades do portal da Assembleia da República na Internet.