PSD aprova listas com 18 votos contra, Rio diz que foi "razoavelmente pacífico"

As listas de candidatos a deputados pelo PSD nas eleições Legislativas de 6 de outubro foram aprovadas com 80 votos a favor e 18 contra. Rui Rio saiu satisfeito com "o equilíbrio possível" num processo que diz ter sido "razoavelmente pacífico".

A última votação do Conselho Nacional do PSD, que se realizou esta quarta-feira de madrugada, em Guimarães, aprovou as listas de deputados pelas 2.30 horas. O resultado final da votação por braço no ar foi de 80 votos a favor, 18 contra e dez abstenções. Isto significa a aprovação com 82% dos votos, uma vez que as abstenções não são contabilizadas nos estatutos do partido.

No comentário às listas, no final, o presidente do PSD, Rui Rio, rejeitou a ideia de saneamento dos críticos e de privilégios aos amigos. Referiu que foi "o equilíbrio possível" dentro de um partido abrangente e que 82% "é um bom resultado" que reflete um processo "razoavelmente pacífico".

O líder social-democrata justificou a afirmação, dizendo que já viu muitos processos de escolha de candidatos e que houve outros "muito mais turbulentos que este", citando os anos de 1983 e 1985. Os únicos que não foram turbulentos, acrescenta Rio, foram aqueles em que "o PSD estava no poder". Quando se trata de pessoas, finalizou, "é sempre muito difícil", pelo que esta votação "foi uma vitória para o PSD".

Recorde-se que vários militantes criticaram as escolhas da estrutura nacional do PSD, nomeadamente os vetos, a colocação de nomes relevantes em lugares com pouca probabilidade de eleição ou a falta de capacidade de entendimento com as estruturas distritais como Viana do Castelo ou Setúbal. Nomes como Hugo Soares, Maria Luís Albuquerque ou Miguel Pinto Luz estão fora.