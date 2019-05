PSD disponível para incluir "sugestões do PS" no seu projeto de Lei de Bases da Saúde

Hoje às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSD afirmou, esta quinta-feira, estar disponível para incluir "sugestões do PS" no seu projeto de alteração da Lei de Bases da Saúde, desafiando os socialistas a contribuírem para o que classificou de proposta "equilibrada, moderada e inclusiva".

Na abertura da interpelação do PSD ao Governo sobre política de saúde, o deputado Ricardo Baptista Leite acusou o executivo de ter apresentado "uma proposta redutora e ideologicamente enviesada" e apenas ter conversado com os "parceiros de extrema-esquerda".

"O PSD nunca foi tido nem achado pelo Governo ou pelo PS [...]. Colocamos sempre o interesse do país acima da conveniência partidária e, por isso, o PSD está disponível para incorporar eventuais sugestões do PS na proposta que apresentamos, desde que contribuam para a melhoria da saúde dos portugueses", afirmou, no dia em que o jornal Público escreveu que o Governo admite que só poderia aprovar a sua proposta com a abstenção dos sociais-democratas.

O coordenador da bancada do PSD para a área da saúde desafiou o PS a responder a este desafio: "Esta é a hora da verdade, está agora nas mãos do PS contribuir para que o país possa vir a ter uma nova Lei de Bases. O PSD está disponível, o PS está?", questionou.

Todos menos o CDS

O líder parlamentar socialista considerou, esta quinta-feira, que a nova Lei de Bases da Saúde pode ser aprovada por todas as bancadas, "talvez com a exceção do CDS-PP", e invocou as "responsabilidades históricas" do PSD no plano político.

Carlos César falava aos jornalistas no final da reunião semanal da bancada socialista, em Lisboa, depois de questionado se teme que o desaire registado pelo PSD nas eleições europeias, no domingo passado, impeça este partido de chegar a acordo com o PS e o Governo no processo de revisão da Lei de Bases da Saúde.

"Acho que os partidos que têm maiores responsabilidades históricas não mudam em 24 horas de opinião por causa da votação que tiveram no dia anterior. Competirá ao PSD honrar as suas convicções. Se o PSD entende que a nossa proposta de Lei de Bases da Saúde é prejudicial à imagem que tem do Serviço Nacional de Saúde [SNS], então votará contra, mas dirá porquê", respondeu o presidente do grupo parlamentar do PS.

Em matéria de Lei de Bases da Saúde, Carlos César manifestou a seguinte convicção: "Esta lei pode ser votada sem ofensa de grandes princípios basilares pelos vários partidos que estão na Assembleia da República, talvez com exceção do CDS-PP, mas cada partido decidirá como melhor entender", sustentou.