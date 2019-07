PSD divulga primeiros três nomes de todos os círculos eleitorais

Delfim Machado Ontem às 23:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral do PSD, José Silvano, divulgou na noite desta terça-feira os três primeiros nomes dos candidatos daquele partido, por todos os círculos eleitorais, às Eleições Legislativas.

Fora das listas estão nomes como Hugo Soares, Maria Luís Albuquerque, Miguel Pinto Luz ou Bruno Vitorino. Pelos Açores são candidatos Paulo Moniz, Antónia Ventura e Ilídia Quadrado. Por Aveiro são candidatos Ana Miguel Santos, António André da Silva Topa e Vítor Martins. Por Beja Henrique Silvestre Ferreira, António José Messias do Rosário Sebastião e Maria Inês dos Santos Guerreiro.

Por Braga são candidatos André Coelho Lima, Firmino Marques e Maria Clara Gonçalves arques Mendes. Por Bragança são candidatos Adão Silva, Isabela Maria Lopes e Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto. Por Castelo Branco são candidatos Cláudia André, Luís Santos e Carlos Faria. Por Coimbra são candidatos Mónica Quintela, António Maló de Abreu e Paulo Jorge Carvalho Leitão.

Pelo círculo da Europa são candidatos Carlos Alberto Gonçalves e Victor Alves Gomes. Por Évora Sónia Cristina Silva dos Ramos, Francisco Maria Gonçalves Lopes Figueira e João Carlos de Carvalho Branco Perdigão Marquês. Por Faro Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos.

Pelo círculo de Fora da Europa José Cesário e Jerónimo Rodrigues Lopes. Pela Guarda Carlos Peixoto, Carlos Condesso e Sara Campos. Por Leiria Margarida Balseiro Lopes, Hugo Oliveira e Pedro Roque.

Por Lisboa Filipa Roseta, José Silvano e Pedro Pinto. Pela Madeira Miguel Filipe Machado de Albuquerque, Mário Sérgio Marques e Sara Madruga da Costa. Por Portalegre António José Chaves Miranda e Paula Cristina Henriques Mota Calado.

Pelo Porto Hugo Daniel Alves Martins de Carvalho, Rui Fernando da Silva Rio e Catarina Leite de Faria da Rocha Ferreira. Por Santarém Isaura Morais, João Moura e Duarte Marques. Por Setúbal Nuno Carvalho, Fernando Negrão e Maria Fernanda Velez. Por Viana do Castelo Jorge Manuel Salgueiro Mendes, Maria Emília e Sousa Cerqueira e Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira.

Por Vila Real Luís Leite Ramos, Cláudia Patrícia Quitério Bento e Artur Soveral Andrade. Finalmente, por Viseu, são candidatos Fernando Ruas, Pedro Alves e Fátima Borges.

A Comissão Política Nacional do PSD aprovou esta tarde, em Guimarães, a lista dos candidatos a deputados às Eleições Legislativas de 6 de outubro. Na reunião foi ainda votado o Programa Eleitoral, cujas linhas gerais serão agora submetidas a votação final no Conselho Nacional do Partido, que está a decorrer também em Guimarães.

No âmbito das negociações mantidas ao longo das últimas semanas, verifica-se que em 22 círculos eleitorais, há dois (Setúbal e Viana) que assumiram a rutura com a Comissão Política Nacional. Destaca-se ainda o facto de todos os candidatos - no total de 331, - pertencerem aos respetivos distritos, o que constitui um facto inédito. Ao todo, as listas do PSD apresentam 151 mulheres e 179 homens.