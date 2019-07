PSD e CDU de Braga já têm lista

Hoje às 19:57 Facebook

Já são conhecidos todos os cabeças de lista dos principais partidos que se candidatam às Eleições Legislativas, pelo círculo eleitoral de Braga. No PSD estão confirmados sete nomes e Hugo Soares está fora. A CDU revelou, esta quinta-feira, todos os candidatos.

O número 1 da lista do PSD é André Coelho Lima, já se sabia, e está confirmada a presença do vice-presidente da Câmara de Braga, Firmino Marques, como candidato a deputado no segundo lugar da lista. Clara Marques Mendes, atual deputada e irmã de Luís Marques Mendes, vai em terceiro.

O quarto lugar é de Carlos Eduardo Reis, de Barcelos, e o quinto de Jorge Paulo, de Vila Nova de Famalicão. Gabriela Fonseca, vereadora na Câmara da Póvoa de Lanhoso, vai em sexto e Emídio Guerreiro, atual deputado de Guimarães, ocupa o sétimo posto.

A composição completa da lista só vai ser divulgada na reunião do Conselho Nacional que se realiza na próxima terça-feira, em Guimarães. É lá que se saberá a composição das listas do PSD em todos os círculos eleitorais.

Sabe-se, contudo, que a grande ausência da lista de Braga é Hugo Soares, opositor interno de Rui Rio, que foi vetado pela estrutura nacional. Por um lado, o bracarense foi o nome indicado pela concelhia de Braga, que o próprio também lidera. Por outro, também foi Hugo Soares que, em janeiro deste ano, em entrevista à TSF, disse que sairia "pelo próprio pé" caso subsistissem dúvidas sobre as intenções das suas críticas internas, que tinham como objetivo, segundo o próprio, "permitir que o PSD se possa voltar a afirmar como alternativa ao Governo".

De referir que a lista já conhecida do PSD de Braga tem dois nomes de indicação nacional (André Coelho Lima e Carlos Eduardo Reis), e é composta apenas por residentes no distrito. Para além disso, entre os sete nomes já conhecidos há candidatos oriundos das quatro maiores concelhias: Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão.

Carla Cruz lidera lista da CDU

A CDU divulgou hoje os nomes dos doze primeiros candidatos por Braga. A apresentação pública acontece na sexta-feira, às 18 horas, no café Vianna, em Braga. Assim, os doze primeiros nomes são, de forma ordenada, a atual deputada Carla Cruz, seguida de Rosa Guimarães, Alexandre Leite, Tânia Silva, Fernando Sá, Mário Figueiredo, Inês Rodrigues, Bárbara Barros, Manuel Carvoeiro, Joaquim Costa, Ana Paula Rodrigues e Arlindo Cruz.

A lista do PS é liderada por Sónia Fertuzinhos e a do Bloco de Esquerda é encabeçada por José Maria Cardoso, depois da decisão do bloquista Pedro Soares em não se recandidatar. Já o PAN candidata Rafael Pinto, de 23 anos, de Celorico de Basto, que é o mais novo cabeça de lista do partido. À Direita, o número um da lista do CDS é Telmo Correia, que também não é uma escolha pacífica entre os militantes de Braga. O Aliança candidata o ex-PSD Luís Cirilo Carvalho em primeiro lugar, numa lista que promete ter apenas residentes no distrito.

Em 2015, em Braga, a coligação PSD/CDS elegeu dez deputados, o PS elegeu sete, o BE conseguiu um e a CDU também elegeu um.