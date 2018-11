PSD nega que Rui Rio tenha dito que "nunca deixa cair os amigos"

Ontem às 23:18 Facebook

O gabinete de Comunicação do PSD negou, esta terça-feira, as declarações de Rui Rio, perante militantes em Viseu, acerca da polémica em torno das falsas presenças do secretário-geral do partido José Silvano no Parlamento.

"O Gabinete de Comunicação do PSD nega perentoriamente que o Presidente do partido alguma vez tenha referido na reunião de ontem, em Viseu, a propósito do secretário-geral José Silvano, que 'nunca deixa cair os amigos'", lê-se em comunicado emitido hoje pelo gabinete de imprensa do partido.

"Quem maldosamente divulgou esta mentira perversa visa dar a entender que, no exercício de funções publicas, o líder do PSD não respeita regras éticas quando possam estar em causa pessoas de relacionamento muito próximo", lê-se na nota, que acrescenta que Rio "demonstra rigorosamente o contrário" na sua vida pública.

O comunicado esclarece que o presidente do PSD transmitiu "claramente" a ideia de que "a falta de cumprimento dos princípios éticos não é aproveitar-se oportunisticamente da condenação mediática de alguém, mas sim ter a coragem de ser justo na apreciação dos factos". "Rui Rio chegou mesmo a dizer que seria 'um canalha' se se aproveitasse da fragilidade de terceiros para defesa cobarde da sua própria imagem", lê-se.

Em causa está uma notícia avançada esta terça-feira pela agência Lusa, tendo por bases relatos da reunião em Viseu, segundo os quais Rui Rio teria levantando o tema das faltas do José Silvano no Parlamento, notando que nenhuma pergunta sobre o caso lhe tinha sido feita.

"Perante o desafio, foi questionado por um militante sobre como compatibilizava o caso de Silvano com o 'banho de ética' que prometeu quando se candidatou à liderança do partido. Na resposta, Rio desvalorizou a polémica, negando que o secretário-geral tivesse agido de forma a receber indevidamente ajudas de custo. O presidente social-democrata acrescentou que 'não deixa cair os amigos', e que 'a última coisa' que faria seria deixar cair José Silvano (...)", escreveu a Lusa.