PSD propõe minoria de procuradores no Conselho Superior do MP

Proposta chega à Assembleia da República na próxima semana e exclui procuradores-gerais distritais do órgão de gestão e disciplina.

O PSD vai mesmo propor uma recomposição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), por forma que os magistrados deixem de estar em maioria neste órgão de gestão e disciplina.

À margem de um debate sobre Conselhos Superiores, Independência e Autonomia, que se realizou esta sexta-feira, em Coimbra, o deputado Carlos Peixoto foi questionado sobre o assunto pelo JN e informou que a proposta do PSD vai dar entrada na Assembleia da República já esta segunda-feira, para ser apreciada e votada no âmbito do processo de revisão do Estatuto do MP, o qual vai ser retomado, na especialidade, no fim da próxima semana.

A proposta de lei de revisão do Estatuto do MP que foi apresentada pelo Governo socialista e que está em discussão na Assembleia da República não reconfigura o CSMP, apesar de haver deputados do PS que já se manifestaram favoravelmente a uma diminuição do peso dos magistrados naquele órgão.

Já o PSD concretiza o que tem dito sobre o tema o seu líder, Rui Rio, numa proposta que reduz os atuais 19 membros do CSMP - a procuradora-geral da República, 11 outros procuradores, cinco indivíduos não magistrados designados pela Assembleia da República e outros dois pela ministra da Justiça - para 17.

Na recomposição proposta, a procuradora-geral da República (PGR) continua a presidir ao CSMP, que também se mantém com dois conselheiros escolhidos pela ministra da Justiça. As mudanças propostas incidem sobre o número de não magistrados designados pela Assembleia da República, que sobe de cinco para sete, e no número de magistrados (excluindo a PGR), que desce de 11 para sete. Neste grupo ficam os magistrados eleitos pelos seus pares, operando-se a redução de 11 para sete através da exclusão dos quatro procuradores-gerais distritais que atualmente compõem o órgão.

Segundo adiantou Carlos Peixoto, a proposta do grupo parlamentar do PSD, admite que os procuradores-gerais distritais do Porto, de Coimbra, Lisboa e Évora até possam continuar a participar nas reuniões, a pedido do CSMP ou de conselheiros, para reportarem informação útil a este órgão. No entanto, não poderão participar nas respetivas votações, informou o deputado.

A aumento do número de membros do CSMP não magistrados é acompanhado, na proposta do PSD, de um conjunto de impedimentos: esses conselheiros não podem ter exercido funções políticas nos três anos anteriores à sua nomeação; não podem participar em decisões sobre procuradores titulares de processos em que os nomeados sejam parte ou intervenham, por exemplo, como advogados; e ficam sujeitos às restrições prescritas pelo Código de Procedimento Administrativo para os titulares de cargos públicos e políticos, segundo adiantou a deputada social-democrata Andreia Neto, que também compareceu no debate, em Coimbra, promovido pelos sindicatos dos juízes e dos magistrados do MP.