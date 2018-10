PSD quer acabar com procuradores distritais

Nelson Morais Hoje às 13:34 Facebook

O PSD quer acabar com a figura dos procuradores-gerais distritais, na estrutura do Ministério Público.

A proposta consta de um documento, denominado "Compromisso com a Justiça", em que o partido dirigido por Rui Rio também se propõe diminuir o peso dos magistrados no Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e nos conselhos superiores da Magistratura e dos Tribunais Administrativos e Fiscais, em benefício do número de conselheiros designados por órgãos políticos.

O "Compromisso com a Justiça", a que o JN teve ontem acesso, é uma síntese das "opções fundamentais" da política legislativa do PSD para o setor. Tem 50 páginas e é apresentado como uma "versão para análise" e aberta "a todas as iniciativas e propostas". E entra a matar, com propostas controversas, de reforma dos conselhos superiores das magistraturas. A ideia é retirar peso corporativo e dar peso político e a estes "órgãos fulcrais das administração e gestão da justiça".

Para o PSD, aquele desiderato deve ser alcançado através da diminuição do número de vogais dos conselhos superiores escolhidos pelos próprios magistrados, pelo impedimento de a Assembleia da República e o presidente da República fazerem escolhas para aqueles órgãos que recaiam sobre magistrados, ou ainda pela referida extinção dos procuradores-gerais distritais do Porto, Coimbra, Lisboa e Évora, os quais têm assento, por inerência, no CSMP.

A extinção do cargo de direção dos quatro distritos judiciais do país é tida como "uma opção fundamental" e justificada pela necessidade de, com o atual mapa judiciário, "melhorar a articulação direta do procurador-geral da República com os magistrados do MP coordenadores das comarcas".

Noutra proposta que vai seguramente desagradar aos magistrados, o PSD propõe-se atribuir ao Conselho Superior da Magistratura "funções de caráter pedagógico", por exemplo, "no modo de elaboração de sentenças pelos juízes das primeiras instâncias".

Revisão constitucional

O PSD tem propostas que implicam revisão constitucional. É o caso da clarificação do número de mandatos que o procurador-geral da República pode fazer.

Cooperar, não fiscalizar

O Tribunal de Contas deve ser menos um órgão fiscalizador e mais de cooperação, para melhor governação das finanças públicas.