PSD quer beneficiar câmaras que tirem carros das cidades

Os municípios que reduzam o número de carros a entrar e sair das cidades devem receber incentivos financeiros. E os cidadãos devem ser estimulados a produzir energia.

As propostas fazem parte do plano Melhorar o Ambiente para um Portugal Melhor, que será discutido amanhã, em Leiria, na primeira convenção temática do Conselho Estratégico do PSD.

O sumário executivo, a que o JN teve acesso, traça o roteiro para "uma política ambiental adequada". Na mobilidade, adiantou Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD, os municípios devem contribuir para melhorar o transporte público e reduzir o número de carros nos centros urbanos. Se o conseguirem, devem ser beneficiados, por exemplo, através de uma majoração das transferências do Orçamento do Estado, diz.