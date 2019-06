PSD quer ouvir na AR diretora da Autoridade Tributária

Hoje às 14:53 Facebook

O PSD quer explicações no parlamento do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e da diretora-geral da Autoridade Tributária (AT) sobre a "perseguição" a contribuintes, considerando que "algo não está a correr bem na máquina fiscal".

O pedido do grupo parlamentar social-democrata de audições na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa foi feito no dia em que o Jornal Económico noticiou que o fisco "tem uma equipa 'secreta' que vigia, segue e fotografa contribuintes".

"Há uma pergunta que todos os portugueses fazem: o que anda a passar pela cabeça dos responsáveis pela AT para o comportamento intrusivo que temos vindo a identificar, num afã de perseguir os contribuintes, agora no sentido literal do termo", criticou o deputado do PSD Duarte Pacheco, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Para o parlamentar social-democrata, este comportamento "denota que algo não está a correr bem na máquina fiscal", sendo necessário exigir responsabilidades a dois níveis.

"Responsabilidades diretas aos responsáveis máximos da AT, mas porventura este comportamento resulta de objetivos e de pressão política na AT no sentido de angariar receitas fiscais", apontou, justificando o pedido de audição do governante António Mendonça Mendes.

Duarte Pacheco criticou que um Governo que "levanta tantos problemas" para que sejam conhecidos os grandes devedores no sistema financeiro, seja o mesmo que "anda a perseguir os contribuintes de forma inaceitável".

Questionado se as audições não devem esperar pelo fim da auditoria em curso na AT, Duarte Pacheco recusou.

"Os cidadãos têm de saber o que se passa no imediato", afirmou, dizendo que não se podem adiar as explicações para um "período pós-eleitoral".

O CDS-PP já tinha anunciado hoje que iria pedir a audição parlamentar do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pelos mesmos motivos.