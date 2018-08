PSD questiona primeiro-ministro sobre Sócrates e Costa fala em deslealdade

JN 09 Maio 2018 às 15:40 Facebook

O líder da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, abriu, esta quarta-feira, o debate quinzenal na Assembleia da República com questões sobre José Sócrates dirigidas a António Costa.

"Por que razão o PS demorou mais de três anos a demarcar-se de José Sócrates e do seu comportamento?", começou por questionar. Sob protestos socialistas, Negrão perguntou ainda se o partido tem medo de "ser contaminado" pelo caso. A intervenção de Negrão terminou com um pedido para que o primeiro-ministro se deixasse de "respostas evasivas e pretextos formais".

Na resposta, António Costa acusou Negrão de "deslealdade institucional", uma vez que este é um debate com o primeiro-ministro e não com o secretário-geral do PS, dizendo que responderia na qualidade de cidadão.

"Relativamente ao caso do engenheiro José Sócrates, desde a primeira hora que disse que, não obstante, as relações de amizade, camaradagem, entendi que o PS se devia manter apartado desse debate e devia confiar no sistema de justiça", afirmou, assegurando que não mudou "em nada" a sua posição sobre a matéria de invocação do princípio da separação de poderes.

António Costa salientou ainda que, "desde o início", considerou que, se se vierem a comprovar os factos de que é acusado José Sócrates, "é uma desonra para a democracia". "Se não se vierem a comprovar é a prova que o sistema de justiça funciona", disse.

"Eu não disse em circunstância alguma que esta ou aquela caso ou pessoa me envergonhava e desonrava, disse o que qualquer um pode dizer: se factos vierem a ser provados pelo sistema e justiça, isso consistira numa desonra para democracia", explicou depois, para a seguir lembrar que Negrão também já foi arguido num processo.

Costa fez questão de invocar quer a qualidade de "ilustre magistrado" de Negrão quer o ter sido parte num processo - foi suspeito de violação do segredo de justiça no caso Moderna, num processo que viria a ser arquivado - para salientar que "ninguém tem direito a julgar ninguém" a não ser os magistrados e de acordo com o Código do Processo Penal.

A introdução por Negrão do tema Sócrates no debate gerou um burburinho na sala, com as bancadas do PS e do PSD a revezarem-se nos aplausos e apartes. Na intervenção inicial, disse estar a fazer um conjunto de perguntas "que estão na cabeça e no pensamento de um número significativo dos portugueses".

Além de questionar por que razão o PS só em maio de 2018 "mudou de estratégia e de discurso", o líder parlamentar do PSD perguntou se para o PS e para o primeiro-ministro são mais importantes "os votos e as eleições ou os princípios e as convicções".

António Costa salientou que Portugal tem "um sistema de justiça único", com vantagens e inconvenientes, considerando como "uma enorme vantagem" assegurar que nenhum cidadão está acima da lei e que a investigação criminal é desempenhada com absoluta independência.

"Outro princípio fundamental é a presunção de inocência", destacou, lamentando que o estatuto de arguido - que até tem na base a proteção do próprio - tenha passado a ser entendido como um juízo de culpabilidade na sociedade portuguesa.

Na segunda ronda, Negrão considerou que a "deslealdade" não foi sua, mas de António Costa para com os portugueses, uma vez que considerou não ter respondido a qualquer das perguntas que lhe fez.

O líder parlamentar do PSD sublinhou que não foi o seu partido que trouxe este tema para o debate político, mas altos dirigentes do Partido Socialista, considerando o partido "legitimado para discutir politicamente este caso".

Negrão questionou ainda António Costa se "as confissões de vergonha e de desonra revelam conhecimento de que alguma coisa grave aconteceu": "Afinal a bancarrota foi culpa da crise ou foi resultado de nefastas decisões tomadas pelo Governo a que Vexa. Pertenceu?", questionou, recebendo um grande aplauso da sua bancada.

Costa salientou que "não disse em circunstância alguma" sentir-se envergonhado por "esta ou aquela acusação, esta ou aquela pessoa", mas apenas que, se os factos de que Sócrates é acusado vierem a ser provados, isso "constituiria uma desonra para a democracia".

"Quanto às crises das dívidas soberanas, que é um fenómeno que não se esgotou em Portugal mas atingiu vários outros países, o meu entendimento de hoje é o mesmo de então: tem razões sistémicas na construção defeituosa da zona euro", disse.

O primeiro-ministro fez ainda questão de acrescentar, "só para tranquilidade" de Fernando Negrão, que saiu do Governo liderado por José Sócrates em 2007, embora tenha apoiado este executivo "até ao último dia em funções".

Costa promete combate político à proposta orçamental da Comissão Europeia

O primeiro-ministro vincou esta quarta-feira o "não" aos cortes na Política Agrícola Comum (PAC) e nos fundos de coesão, admitiu que Portugal possa estar entre os penalizados e advertiu que a atitude de Bruxelas favorece os populismos.

António Costa falava no debate quinzenal, na Assembleia da República, em resposta a uma intervenção antes feita pelo ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Fernando Rocha Andrade, que se pronunciou de forma crítica sobre a proposta da Comissão Europeia relativa ao quadro financeiro plurianual.

Embora sem conhecer ainda os quadros nacionais do orçamento plurianual proposto por Bruxelas, António Costa reiterou a sua rejeição face a um corte de cinco por cento na PAC e de 10 por cento na política de coesão.

"Seja qual for a situação - e há quem tenha suspeitas de que os cortes relativamente a Portugal seriam superiores à média -, consideramos esta proposta de Bruxelas um mau ponto de partida que não poderemos aceitar. Partimos com uma posição construtiva, mas dizemos não aos cortes na política de coesão e não aos cortes na política agrícola, sobretudo no segundo pilar da PAC", acentuou António Costa.