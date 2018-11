PSD questiona isenção do presidente da Comissão de Inquérito a Tancos

Nuno Miguel Ropio Hoje às 17:49 Facebook

O PSD questionou, esta quarta-feira, a isenção do deputado Filipe Neto Brandão para presidir à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao roubo de Tancos, já que o socialista é membro efetivo do órgão fiscalizador dos serviços secretos. Mas o CDS, que propôs esta CPI, desvalorizou a estratégia social-democrata.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao roubo de Tancos arrancou, esta quarta-feira, e já teve o seu primeiro incidente: o deputado social-democrata Carlos Peixoto apontou a alegada incompatibilidade de Neto Brandão para presidir aos trabalhos, já que, desde 2016, o socialista é membro efetivo indicado pelo parlamento para Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), que fiscaliza o trabalho do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED)..

Na tomada de posse dos membros da CPI, o social-democrata exigiu ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que houvesse a garantia que aquele facto não viria a criar obstáculos aos trabalhos no futuro, já que o SIED poderá ser ouvido.

Se por um lado Ferro Rodrigues alegou que os deputados "não ficam com nenhuma menos valia ou mais-valia em relação a outros deputados" pelo facto de integrarem órgãos por indicação do Parlamento, já o CDS foi muito taxativo a pôr um travão às intenções do PSD em suscitar este incidente.

Para Carlos Peixoto, era importante que "os trabalhos da comissão não possam de alguma forma ser inquinados no futuro por questões que podem ser resolvidas de forma prévia", já que quem preside a quem fiscaliza vai ter ser confrontado com o fiscalizador.

"Se o foco do inquérito pode recair também na atuação no SIED ou na secretária-geral do SIRP e nessa medida, de forma direta ou indireta, no Conselho de Fiscalização e nos membros do Conselho de Fiscalização que fiscalizam a atividade do SIED, parece-nos que há aqui poderes e deveres acrescidos pelo cargo que é desempenha por cada um destes membros do Conselho de Fiscalização, nomeadamente pelo deputado Filipe Neto Brandão, que levantam dúvidas", apontou o coordenador dos deputados do PSD na CPI.

Carlos Peixoto defendeu que "o deputado [Neto Brandão] pode ser, em tese, em simultâneo o inquiridor enquanto membro da Comissão de Inquérito e pode ser o inquirido [enquanto eleito do Conselho de Fiscalização".