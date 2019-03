PSD tem novas regras para pagamento de quotas a partir de hoje

Hoje às 09:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSD tem novas regras para o pagamento de quotas, com os militantes a receberem, por via postal ou eletrónica, uma referência de multibanco aleatória e apenas com validade de 90 dias.

"Desta forma, o pagamento passa a ser feito voluntariamente pelo militante ou, no limite, por quem ele permitir", explicou fonte da direção do PSD à Lusa, precisando que esta alteração só tem efeito prático a partir desta sexta-feira, não se aplicando aos avisos de pagamento de quotas dos meses anteriores.

Até agora, a referência para pagamento de quotas correspondia ao número de militante, antecedido de zeros, o que, segundo a mesma fonte, "permitia que qualquer pessoa pudesse pagar as quotas de outros, com ou sem a sua autorização", e "desvirtuava as regras democráticas de qualquer ato eleitoral" interno.

"A partir de hoje, dia 1 de março, no PSD, já não será possível pagar quotas de militantes por 'atacado' ou de forma massiva, uma prática que se arrastava há muito anos e que era utilizada ilicitamente para tentar comprar votos e manipular resultados eleitorais internos", salienta a mesma fonte.

Cada militante passará a receber uma notificação, por via postal ou correio eletrónico, com uma referência de multibanco aleatória, com uma validade de 90 dias. Caso não efetue o pagamento da quota nesse período, terá de solicitar uma nova referência.

"Esta medida corresponde a um compromisso do atual presidente do partido, Rui Rio, assumido ainda durante a campanha eleitoral interna, tendo em vista uma maior transparência, a reorganização administrativa e, sobretudo, a recuperação da credibilidade dos partidos políticos junto dos cidadãos", recorda a direção, salientando que em janeiro de 2019 ficou concluída a alteração dos vários regulamentos internos do PSD.