PSD vence eleições na Madeira mas PS rouba maioria absoluta

Fez-se História nas urnas da Madeira. Os resultados provisórios das eleições legislativas regionais dão vitória ao PSD mas sem maioria absoluta. Socialistas vangloriam-se pelo "melhor resultado de sempre" em 43 anos e centristas viabilizam maioria parlamentar. A abstenção foi de mais de 44%.

De acordo com informação da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PSD de Miguel Albuquerque foi o partido mais votado, com 39,38% dos votos. O PS de Paulo Cafôfo vem em segundo, com 35,78%. Os sociais-democratas conseguiram eleger 18 deputados, contra os 16 do PS, mas precisavam de 24 para chegarem à maioria absoluta.

O CDS-PP é a terceira força política mais votada, com 5,73% (dois deputados), seguido pelo JPP, com 5,50% (também dois). Depois, surgem a CDU com 1,79%, que elegeu Edgar Silva como único deputado, e o BE, com 1,74%, que fica sem assento na Assembleia. Fechadas as 54 freguesias, a taxa de abstenção situa-se nos 44,38%. Houve ainda 0,49% de votos brancos e 1,77% de nulos.

Ainda não tinham sido divulgados os resultados finais e o PS já reagia à contagem. "A confirmarem-se as projeções, ao fim de 43 anos, acabou o poder absoluto na Madeira" e "o PSD não voltará a ter maioria absoluta", disse a secretária-geral adjunta do PS, referindo que este é "o melhor resultado de sempre" alcançado pelos socialistas nas regionais da Madeira.

Já o CDS Madeira mostrou-se disponível para uma coligação que permita formar Governo Regional com maioria parlamentar, fosse à Direita ou à Esquerda. José Manuel Rodrigues desvalorizou o facto de os centristas poderem perder metade dos deputados e salientou que manterá um grupo parlamentar. Pode, por isso, "ser decisivo na formação do futuro Governo da Madeira".