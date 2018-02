Fernando Teixeira Xavier é o novo diretor do programa para a Saúde Mental

Hoje às 15:55 Facebook

O psiquiatra e professor universitário Fernando Miguel Teixeira Xavier é o novo diretor do programa para a área da Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde.

Fernando Miguel Teixeira Xavier vai substituir no cargo o psiquiatra Álvaro Carvalho, que morreu no início do mês passado.

O novo diretor do programa para a área da Saúde Mental é assistente graduado sénior de psiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

Segundo o despacho publicado esta quinta-feira em "Diário da República" e assinado pela diretora-geral da Saúde Graça Freitas a nomeação é válida por três anos, podendo ser renovável.

Álvaro Carvalho tinha sido o diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde desde 2012, cargo que ocupou até à sua morte, em janeiro.