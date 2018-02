PSP deteve 373 pessoas durante a Operação Carnaval

Hoje às 12:01 Facebook

Mais de 300 pessoas foram detidas, 177 das quais por condução com excesso de álcool, no âmbito da Operação Polícia Sempre Pressente - Carnaval em Segurança que terminou na terça-feira.

Em comunicado, a PSP adiantou que entre os dias 08 e 13 de fevereiro foram detidas 373 pessoas, menos 51 do que em igual período do ano passado, 177 das quais por condução com excesso de álcool (menos 33 do que em 2017).

Das 373 detenções, 50 foram por tráfico de droga (menos 15 do que em igual período de 2017), 44 por condução sem habilitação legal (menos seis), 29 por furto (mais 14), 22 por mandado de detenção (menos 10) e oito por posse de arma ilegal (menos um).

A PSP anuncia também que no decorrer da operação foram apreendidas 14 armas (4 de fogo e 6 armas brancas), 1258 doses de cocaína, 2762 de heroína, 9546 de haxixe e seis quilogramas de explosivos.

No âmbito da fiscalização a estabelecimentos, a PSP detetou 104 infrações, das quais 19 por venda de álcool a menores de 16 anos e seis por venda de tabaco a menores de 18 anos.

Durante a operação Carnaval, a PSP fiscalizou mais de 18270 viaturas e detetou 2219 infrações por excesso de velocidade (menos 2688 que em 2017), 193 infrações por falta de inspeção (mais 57) e 172 por utilização de telemóvel/smartphone durante a condução (mais 5).

Quanto à sinistralidade rodoviária, a PSP registou 682 acidentes (menos 179 que em 2017), dos quais resultaram 189 feridos leves (menos 44), 10 feridos graves (mais 2) e uma vítima mortal (menos uma que em 2017).

A PSP realizou naquele período 134 ações de sensibilização sobre artigos pirotécnicos, armas e explosivos que permitiram alcançar 3116 pessoas.