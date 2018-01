PSP vai verificar se animais de companhia estão dentro da lei

Hoje às 14:36, atualizado às 14:40 Facebook

"Odeta" é o nome da operação que a PSP inicia esta segunda-feira e que decorre até sábado, com o objetivo de fiscalizar a segurança dos animais de companhia (principalmente focada nos cães perigosos e potencialmente perigosos) nos principais centros urbanos e nas regiões autónomas.

A operação incidirá, escreve a PSP na sua página de Facebook, na "prevenção, sensibilização e fiscalização das normas legais em vigor", no caso: trela/peitoral ou açaimo na via pública, registo dos animais de companhia e vacinação obrigatória. Além disso, no que respeita a cães perigosos e potencialmente perigosos, vai ainda ser verificada a formação específica dos detentores e se foi ministrada por treinadores credenciados.

A lista de cães perigosos inclui a raça rottweiler, o cão de fila brasileiro, o dogue argentino, o pit bull terrier, o staffordshire terrier americano, o staffordshire bull terrier e o tosa inu.

O nome da operação é uma "homenagem à cadela, de raça pastor alemão, que esteve ao serviço do Grupo Operacional Cinotécnico da PSP desde 2007 até 1 de outubro de 2015, dia em que morreu", lê-se na página.