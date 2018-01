PSP volta a fazer das suas e lança playlist policial

Hoje às 11:48 Facebook

O anúncio da criação de uma playlist musical com a assinatura da Polícia de Segurança Pública veio esta sexta-feira pela página de Facebook da instituição, que já vem habituando os internautas a um princípio de proximidade, que agora quer chegar aos ouvidos dos portugueses.

Chama-se PSPlaylist e conta, para já, com 26 canções que têm a missão de "contagiar" a população e fazer com que o novo ano comece "de forma positiva".

O leque musical é variado, indo do hip-hop dos anos 90 com KRS-One ("Sound of da police") à kizomba de 2016, com Os Skinny's ("Filha do Polícia"). Passa pelo samba de Bezerra da Silva, com o tema "Cachorrinho de Polícia", pelo rock alternativo dos Radiohead com "Karma Police", e não esquece a música infantil, com a canção "O Polícia" do álbum "Sónia e as profissões", que a apresentadora Sónia Araújo lançou em 2013. E claro que não podia faltar o clássico "Chamem a polícia" dos portugueses Trabalhadores do Comércio.

Com tantas músicas subordinadas de alguma forma ao tema "Polícia", o Facebook da PSP promete satisfazer as vontades dos utilizadores que, desde esta sexta-feira, têm pedido que a banda inglesa de rock "The Police" integre a lista.